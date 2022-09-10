Где и с кем Алла Пугачева отметит день рождения Лизы и Гарри

В следующее воскресенье, 18 сентября, двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарику исполнится 9 лет. Сайт kp.ru пишет, что Примадонна собирается отметить праздник в загородном доме в Подмосковье и пригласит множество гостей.

Пока неизвестно, прилетит ли на торжество Максим Галкин. Поговаривают, что юморист боится возвращаться в Россию после агрессивных высказываний в адрес соотечественников.

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А пока третьеклашки каждое утро спешат на учебу в престижную частную школу. В гимназии Лиза и Гарик проводят целый день - уроки, кружки, секции. В школу их отвозит и забирает водитель.