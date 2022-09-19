Гарик слюной захлебнется: пассия Харламова в купальнике показала, чем ее природа наградила

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук отдыхает на курорте. В своем микроблоге она опубликовала кадры с яхты, показав не только море, солнце и паруса, но и то, чем ее саму наградила природа.

Спустившись в воду, Ковальчук позировала на камеру в пол-оборота, демонстрируя крепкий тыл в монокини телесной расцветки. Гарик Харламов, с которым встречается актриса, явно где-то поперхнулся слюной.

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Напомним, о своих отношениях пара заявила год назад, выйдя в свет на открытии собственного кафе юмориста. С Ковальчук Харламов начал встречаться спустя год после развода с Кристиной Асмус.