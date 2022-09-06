Гарик Харламов высказался о женитьбе на Катерине Ковальчук

Звезда Comedy Club Гарик Харламов заявил, что не спешит жениться снова. Комик развелся три года назад и пока живет один.

«Я настолько большая планета, что у меня много спутников и спутниц, - отшучивался шоумен. - Я пока одинокий волк! У меня брак закончился три года назад. Хочу ли я снова в брак? Ну, хорошее дело браком не назовут. После восьми лет первого брака и восьми лет второго брака самое лучшее - побыть немного одному», - отметил он.

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В кулуарах говорят, что Харламов при этом встречается с актрисой Катериной Ковальчук - сестрой звезды «Тайны следствия» Анны. Ходили слухи, что молодые люди даже живут вместе.

Но официально ни Гарик, ни Катерина информацию не комментировали.