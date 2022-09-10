Гарик Харламов на Comedy Club представил свою новую фаворитку

По сюжету сценки он предстал олигархом. Шкуро – его любовницей, на которой из-за санкций приходится экономить.

«Нас долго не было, и вот момент истины настал: мы возвращаемся! Как-то все уже заскучали без Comedy, пора исправлять ситуацию. Мы как всегда не просто в трендах, мы их задаем. Будем и жестко шутить, и по душам тоже поговорим – все, как вы любите. Юмор неосязаем, но наш вы почувствуете», - сказал в преддверии нового сезона Гарик Харламов.

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Напомним, что Гарик Харламов, по слухам, расстался с актрисой Катериной Ковальчук. Возможно, сейчас он ищет новую возлюбленную.