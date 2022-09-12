Галустян пытался прикрыть, но тщетно: Бузова задрала подол и показала людям трусишки

Ольга Бузова решила, что ее комплект мир должен увидеть обязательно.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова составила салатовый комплект из платья и белья, но ее поклонники никогда бы не узнали об этом, если бы звезда сама не показала исподнее.

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В личном блоге Ольга Бузова выставила видео, на котором она едет в машине с Михаилом Галустяном и зачем-то задирает подол.

«Трусишки у меня, кстати, под цвет платья», — говорит ведущая и предъявляет доказательство.

Михаил Галустян при этом вначале смеется, а потом пытается одернуть Ольгу Бузову. Но было уже поздно.

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