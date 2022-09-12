Галустян пытался прикрыть, но тщетно: Бузова задрала подол и показала людям трусишки

Ольга Бузова составила салатовый комплект из платья и белья, но ее поклонники никогда бы не узнали об этом, если бы звезда сама не показала исподнее.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В личном блоге Ольга Бузова выставила видео, на котором она едет в машине с Михаилом Галустяном и зачем-то задирает подол.