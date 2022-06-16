Галкин рассказал, как Михалков откровенно приставал к Литвиновой

Юморист Максим Галкин в соцсетях рассказал, как режиссер Никита Михалков приставал к актрисе Ренате Литвиновой. Эту историю услышали зрители его концерта в Израиле.

По словам Галкина, Литвинова заявила ему, что некоторые мужчины любят, когда девушки их щупают. «И она сказала: «Например, Михалков. Он так накачался сейчас. Я снималась у него в фильме, и он просил пощупать его. Ну я и щупала. Снимать-то хочется».

Как отметил Галкин, через две недели он шел на «Мосфильме» и случайно встретил Никиту Михалкова. «И навстречу Михалков: Говорит мне: «Привет, Максим, как дела?». И по плечу меня хлопает. Говорит: «Ты немного подкачался. А у меня пощупай», — заявил Михалков Галкину и показал свой бицепс.

Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Израиле со своими детьми. У юмориста идут концерты в этой стране.

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