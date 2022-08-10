«Галкин перестал быть артистом»: Шахназаров рассказал о судьбе мужа Пугачевой

По словам Шахназарова, Галкин откровенно издевается над россиянами. «Галкин перестал быть артистом. Он инструмент, не в наших, а в тех руках. Если он позволяет на плохом латышском языке высказывания о россиянах, то куда дольше падать», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Максим Галкин покинул Россию еще в конце февраля. У него сейчас проходят концерты в разных странах Европы.