«Галкин перестал быть артистом»: Шахназаров рассказал о судьбе мужа Пугачевой

Как отметил журналист, перспективы возвращения юмориста в Россию равны нулю.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что телеведущий Максим Галкин не вернется в Россию.

«Обрисую перспективы возвращения Галкина. Они равны нулю. Если Галкин вернется в Россию, то будут уже вопросы к власти».

По словам Шахназарова, Галкин откровенно издевается над россиянами. «Галкин перестал быть артистом. Он инструмент, не в наших, а в тех руках. Если он позволяет на плохом латышском языке высказывания о россиянах, то куда дольше падать», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Максим Галкин покинул Россию еще в конце февраля. У него сейчас проходят концерты в разных странах Европы.

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