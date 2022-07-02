Галкин объявился после отъезда Пугачевой из Израиля

На этой неделе стало известно, что Алла Пугачева вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри уехала из Израиля в Латвию. Поклонники сняли Примадонну, когда она прогуливалась на одном из пляжей Юрмалы.

Максима Галкина рядом с ними не было. Пользователи Сети предположили, что в звездном семействе мог произойти раскол.

Юморист молчал все эти дни, а в субботу в соцсетях выложил объявление о том, что собирается дать концерты в Турции. Галкин наверняка рассчитывает, что на его выступление придут граждане России, против которых он в последнее время агрессивно высказывается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также