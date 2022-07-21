Галкин объяснил, почему не собирается на гастролях «глаголить» о плохой России

Юморист Максим Галкин в соцсетях ответил на вопросы своих поклонников.
Ответ Максима Галкина. Фото: соцсети
«А про что глаголить будете? Про плохую Россию, наверное?», - спросила одна из подписчиц.
«У меня концерт два с лишним часа идет. Он юмористический. Люди смеются. Вы себе представляете, чтобы я два с половиной часа говорил о плохой России, и все зрители падают от хохота», - заявил Максим Галкин.
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Напомним, что Максим Галкин устроил гастрольный чес по странам мира. Его концерты пройдут не только в Европе, но и в Австралии с Америкой.