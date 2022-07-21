Галкин объяснил, почему не собирается на гастролях «глаголить» о плохой России

«А про что глаголить будете? Про плохую Россию, наверное?», - спросила одна из подписчиц.

«У меня концерт два с лишним часа идет. Он юмористический. Люди смеются. Вы себе представляете, чтобы я два с половиной часа говорил о плохой России, и все зрители падают от хохота», - заявил Максим Галкин.