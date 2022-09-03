Фриске назвал точную сумму украденных Шепелевым денег с карточки его дочери

Ранее Шепелев попал в сферу интересов судебных приставов. Он должен выплатить более пятисот тысяч рублей исполнительного сбора.

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Судя по всему, Дмитрий Шепелев не рассчитался по счетам в давней истории. Это те самые деньги, которые Шепелев должен родителям Жанны Фриске еще с 2020 года. Несколько лет назад отец певицы погасил перед «Русфондом» 21-миллионный долг, треть его суд постановил взыскать с Дмитрия в пользу отца Фриске. Телеведущий долг выплачивать не собирается. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 29 сентября.