Фриске назвал точную сумму украденных Шепелевым денег с карточки его дочери

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что у него по-прежнему есть финансовые претензии к телеведущему Дмитрию Шепелеву.
«Он куда-то дел деньги ребенка, моего внука Платона. Речь идет о 240 тысячах евро. В свое время он снял с карточки деньги Жанны, которые не имел права трогать. Вот поэтому его и разыскивают судебные приставы».
Ранее Шепелев попал в сферу интересов судебных приставов. Он должен выплатить более пятисот тысяч рублей исполнительного сбора.
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Судя по всему, Дмитрий Шепелев не рассчитался по счетам в давней истории. Это те самые деньги, которые Шепелев должен родителям Жанны Фриске еще с 2020 года. Несколько лет назад отец певицы погасил перед «Русфондом» 21-миллионный долг, треть его суд постановил взыскать с Дмитрия в пользу отца Фриске. Телеведущий долг выплачивать не собирается. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 29 сентября.