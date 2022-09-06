Фанаты Шатунова собрали необходимое количество подписей для присвоения ему звания народного артиста

Одна из фанаток — Мария Асхакова — призналась, что не была ни на одном концерте Шатунова. «В 15 лет сбежала из Кисловодска в Москву, чтобы его увидеть. Но меня вернули и побрили налысо. Переживаю его уход до сих пор», — заявила она.

Другая поклонница — Наталья Хрипливая — заявила: «Я написала около 70 стихов про Юрия с 30 июня. Один из них набрал больше 28 000 лайков в Сети».

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Напомним, что 6 сентября Юрию Шатунову исполнилось бы 49 лет. Фанаты не прошли мимо этой даты и посетили Троекуровское кладбище.