Ей уже 17! Волочкова разразилась похвальбой к дочери Ариадне, которую отправила жить к Вдовину

Анастасия Волочкова не видит ничего особенного в том, что ее дочь живет отдельно. Бывшая прима-балерина Большого театра подметила, что Ариадна поселилась все-таки не у чужих людей. Крышу над головой ей дал родной отец, который, к слову, успел сделать ребенка новой возлюбленной. К своей мачехе, телеведущей Елене Николаевой, Ариша питает самые теплые чувства. До того, как жена Игоря Вдовина родила сына, она много времени уделяла падчерице. Они вместе ходили в кино и на шопинг.
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Анастасия Волочкова с маленькой дочкой Аришей. Фото: личный архив
Дочка Анастасии Волочковой, Ариадна, принимает участие в балетных шоу. Фото: личный архив
По случаю 17-летия дочки балерина не смогла сдержать восторг, показав, какой малюткой еще совсем недавно была ее Ариша.
«Сегодня день рождения моей доченьки Ариадны. Ей исполнилось 17 лет. Как быстро летит время! Неужели этот счастливый день моей жизни наступил 17 лет назад… Пожалуй, самую главную роль в моей жизни я исполнила! Материнство. Я очень счастливая мама! Это и мой праздник сегодня. Полистайте фото. Ариша такая разная... Она замечательный человек», — отметила Волочкова.