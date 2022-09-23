Ей уже 17! Волочкова разразилась похвальбой к дочери Ариадне, которую отправила жить к Вдовину

Анастасия Волочкова не видит ничего особенного в том, что ее дочь живет отдельно. Бывшая прима-балерина Большого театра подметила, что Ариадна поселилась все-таки не у чужих людей. Крышу над головой ей дал родной отец, который, к слову, успел сделать ребенка новой возлюбленной. К своей мачехе, телеведущей Елене Николаевой, Ариша питает самые теплые чувства. До того, как жена Игоря Вдовина родила сына, она много времени уделяла падчерице. Они вместе ходили в кино и на шопинг.

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