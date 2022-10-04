«Ей стало невыносимо жить со мной»: Петренко назвали причину развода с Климовой

Екатерина Климова ради отношений с Игорем Петренко бросила первого мужа ювелира Илью Хорошилова. И это при том, что они жили счастливо, растили общую дочку Лизу. Но, как говорит сама актриса, она рискнула всем, разрушила семью и все ради любимого мужчины. От Игоря Петренко Климова родила двоих сыновей: Матвея и Корнея. Вот только их сказка была недолгой. Устав от семейных дрязг Екатерина собрала чемоданы и вместе с детьми съехала из дома, в котором они жили с Петренко.
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В беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» актер назвал причину, из-за которой рухнул его брак с Екатериной Климовой.
«Это был тяжелый период. Бесконечные съемки в сериалах. Я то отсутствовал дома месяцами, то приходил совершенно обессиленный. И падал спать... Потом я уехал на восемь месяцев на съемки, Екатерина осталась дома. Когда я вернулся, жены с детьми в нашей квартире уже не было, она ушла от меня. Я даже это не сразу обнаружил.
Только когда увидел, что нет нашей огромной собаки, немецкого дога, с которой гулял всегда я... Однако я не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной, она видела перед собой практически ежедневно обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», — говорил Петренко.