«Ей стало невыносимо жить со мной»: Петренко назвали причину развода с Климовой

Екатерина Климова ради отношений с Игорем Петренко бросила первого мужа ювелира Илью Хорошилова. И это при том, что они жили счастливо, растили общую дочку Лизу. Но, как говорит сама актриса, она рискнула всем, разрушила семью и все ради любимого мужчины. От Игоря Петренко Климова родила двоих сыновей: Матвея и Корнея. Вот только их сказка была недолгой. Устав от семейных дрязг Екатерина собрала чемоданы и вместе с детьми съехала из дома, в котором они жили с Петренко.

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В беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» актер назвал причину, из-за которой рухнул его брак с Екатериной Климовой.