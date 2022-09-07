«Ей кажется, что она схватила Бога за бороду»: Соседов оценил слова Лободы о номере один в России

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что певица Светлана Лобода никогда не была в России певицей номер один.
«Лобода, видимо, слишком самонадеянна. Это, как минимум, нескромно так говорить, даже если бы она была номером один. Высказываться так о ней могли другие. Поклонники, к примеру, но не она сама. Так говорить некрасиво. Это говорит о ее плохом воспитании».
По словам Соседова, Лобода была всего лишь одним из успешных гастролеров в России. «Какое-то время была действительно известной. Ее песни везде звучали. А Лепс что ли артист номер два? Или Гагарина номер три, по ее мнению? Как она себя оценивает. Такая самонадеянность. Просто даже за гранью. Иногда внезапный успех обретают люди, появившиеся откуда-то с задних подступов у Олимпа. Ей кажется, что она схватила Бога за бороду», - заявил Соседов.
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Ранее Светлана Лобода нескромно заявила: «Я потеряла очень многое. Была номером один среди артистов в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там. Тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью».