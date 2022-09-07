«Ей кажется, что она схватила Бога за бороду»: Соседов оценил слова Лободы о номере один в России

По словам Соседова, Лобода была всего лишь одним из успешных гастролеров в России. «Какое-то время была действительно известной. Ее песни везде звучали. А Лепс что ли артист номер два? Или Гагарина номер три, по ее мнению? Как она себя оценивает. Такая самонадеянность. Просто даже за гранью. Иногда внезапный успех обретают люди, появившиеся откуда-то с задних подступов у Олимпа. Ей кажется, что она схватила Бога за бороду», - заявил Соседов.

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Ранее Светлана Лобода нескромно заявила: «Я потеряла очень многое. Была номером один среди артистов в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там. Тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью».