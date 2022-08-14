«Ей даже не снилась карьера, как у Пугачевой»: о преемнице Примадонны высказался Пригожин

Звездный дизайнер Аника Керимова назвала певицу Азизу преемницей Аллы Пугачевой. С ней не согласился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Равных Алле Пугачевой нет», — заявил супруг певицы Валерии.

Он отметил, что Примадонна по праву считается легендарной певицей. В ее творческой биографии огромное количество хитов, и если учесть, что публика определяет величину артиста по числу шедевральных песен, то здесь Алле Борисовне нет равных.

«Азизе даже не снилась такая карьера, какая была у Пугачевой. С точки зрения вокальных возможностей – да, у Азизы есть талант. Но напойте мне хоть одну песню Азизы, которая стала великой? Именно великой!» — подытожил продюсер.

Источник: prozvezd.info