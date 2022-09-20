«Это же плагиат!»: новую песню Макса Барских назвали «туфтой»

Алена Жигалова в своем новом выпуске «Алена, блин!» заявила, что Макс Барских, взявший новое имя и выпустивший новую песню, вряд ли добьется высот в европейском шоу-бизнесе.

«Это же какая-то туфта. Плагиат с Harry Styles, ничего нового. И просмотров - кот наплакал. С миллионами кликов песен на русском языке - не сравнить», - заявила она.

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Жигалова также напомнила, как в Азербайджане отменили концерты Барских. Певец тогда заявил, что сам не хочет выступать в стране, ведущей боевые действия. А потом выяснилось, что организаторы сами ему отказали в выступлении.