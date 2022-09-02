«Это - я, девочки! Так что не стройте иллюзий»: 51-летняя Кудрявцева поразила испещренным морщинками лицом вблизи

51-летняя Лера Кудрявцева с помощью уходовой косметики и идеального макияжа может «омолодиться» лет на двадцать. Телеведущая знает, как скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Она всегда одета с иголочки и выглядит просто потрясающе. При этом жена 34-летнего хоккеиста Игоря Макарова со здоровой толикой иронии и юмора относится к большой разнице в возрасте с избранником.

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Телеведущая совершенно не комплексует из-за того, что у нее есть морщинки на лице. Как подметила Лера, ее пугает в старости только немощность. А то, что все когда-нибудь постареют, как говорит теледива, это неизбежно. Поэтому Кудрявцева всегда за правду. Вот и на этот раз телеведущая поделилась четным снимком без прикрас, чуть ли не носом ткнувшись в объектив фотокамеры.

Кудрявцева решила сама показать снимок, на котором видны все несовершенства даже под тональной основой, пудрой и румянами. Просто фото было сделано вблизи.