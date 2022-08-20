«Это трэш, ребята!»: зачем «Дискотека Авария» требует в райдере живую курицу

Многие поклонники группы «Дискотека Авария» всерьез удивляются, когда узнают, что музыканты требуют от организаторов предоставить им в номер гостиницы… живую курицу!

«Это трэш, ребята!» - пишут в Сети.

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Но на самом деле - все просто. Птица нужна артистам лишь для одной песни. Парни настоятельно заверяют, что курица останется живой и невредимой.