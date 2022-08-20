«Это трэш, ребята!»: зачем «Дискотека Авария» требует в райдере живую курицу

Многие поклонники группы «Дискотека Авария» всерьез удивляются, когда узнают, что музыканты требуют от организаторов предоставить им в номер гостиницы… живую курицу!
«Это трэш, ребята!» - пишут в Сети.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Но на самом деле - все просто. Птица нужна артистам лишь для одной песни. Парни настоятельно заверяют, что курица останется живой и невредимой.
Кроме того, в райдере значится непрозрачная ширма. Этот пункт пополнил список после того, как в коллективе появилась девушка.