«Это страшно»: Долиной после конфликта с Карнавал желали смерти подростки

Лариса Долина призналась нашим журналистам, что после конфликта с Валей Карнавал в шоу Максима Галкина «Музыкалити» ей писали гневные сообщения в соцсетях.

«Страшно было читать не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти, я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети - это страшно», - заявила Долина Teleprogramma.pro.

Певица также подчеркнула, что на какое-то время ей пришлось уйти из соцсетей.