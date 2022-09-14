«Это страшно»: Долиной после конфликта с Карнавал желали смерти подростки

Артистке даже пришлось уйти из соцсетей.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Лариса Долина призналась нашим журналистам, что после конфликта с Валей Карнавал в шоу Максима Галкина «Музыкалити» ей писали гневные сообщения в соцсетях.

«Страшно было читать не просто хамские сообщения, а комментарии детей, которые желают тебе смерти, я уже не говорю про нецензурную лексику. Когда тебе желают смерти дети - это страшно», - заявила Долина Teleprogramma.pro.

Певица также подчеркнула, что на какое-то время ей пришлось уйти из соцсетей.

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«Конечно, бесполезно ждать понимания от подростков, которые воспитаны совершенно по-другому, у которых почему-то совершенно другие ценности. Их родители не обращают внимания на то, куда они ходят, что слушают, что читают, с кем дружат», - добавила артистка.

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