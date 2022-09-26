«Это соответствует духу времени»: Пугачева явилась на вечеринку во всем черном и заслужила похвалы

«Как я поняла, тотал блэк, который мы видим на Алле Пугачевой, является дресс-кодом данной вечеринки. Черный цвет направлен скорее вовнутрь, чем вовне. Это соответствует духу времени. Алла Пугачева всегда знала, что у нее выигрышно смотрятся ноги, поэтому делала акцент именно на них.

Аксессуары, обувь и ремень, выглядят сбалансированно. Массивные ботинки предают образу динамичности, вносят нотку молодости. Широкий ремень — это не только тренд нынешнего сезона, но и будущего — 2023-го. Пугачева прекрасно подает свою фигуру, зная свои выигрышные точки», — сказала Алсу Арна.

Алсу Арна заметила, что образ идеально подходит Алле Пугачевой как по силуэту, так и по возрасту. Также эксперт обратила внимание на сдержанную укладку волос Примадонны, которая тоже сейчас в тренде.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.