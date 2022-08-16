Это реально поступок! Пересильд взяла маленького беспризорника в свою семью (фото)

Юлия Пересильд привезла из отпуска в Греции маленького котенка, который привязался к ее семье на отдыхе.

«Маленький, худенький, одни глаза и уши. Ну как его не взять?» — рассудила актриса в соцсетях.

Чтобы приютить тощего беспризорника, Юлии Пересильд пришлось завести на кота паспорт, сделать необходимые прививки и взять у ветеринара справку, купить переноску и специальный билет для животного.

Но и это еще не все. Звезда пошла на серьезные материальные траты, про трудности, с которыми она столкнулась, просто промолчим — итак все ясно.

«Пришлось поменять билеты. И лететь через Ереван, потому что компания, которой мы должны были лететь, не берет на борт животных…» — поведала Пересильд.

Тем не менее, знаменитость счастлива, что ее семья пополнилась вот таким милым беспородным чудом греческой национальности.