«Это просто афера»: Разин раскрыл постыдную информацию о директоре Шатунова

По мнению продюсера, кроме вдовы Шатунова Кудряшов провел Игоря Крутого, который из личных денег приобрел для экс-солиста «Ласкового мая» место на кладбище за три миллиона семьсот тысяч рублей. Ведь урну с прахом можно было поставить в стену, а не захоронить.

«Я считаю, что это просто афера, и Кудряшов скрывает свои следы преступления», — подытожил Разин в соцсети.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.