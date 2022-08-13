«Это просто афера»: Разин раскрыл постыдную информацию о директоре Шатунова

Андрей Разин обрушился с обвинениями на директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова. Продюсер заявил, что наставник обманул жену певца, заявив, что тот просил себя кремировать.
«Я понимаю поклонников, которые очень расстроены тем, что Аркадий Кудряшов разыграл целый спектакль перед супругой и выманил у нее разрешение на то, чтобы сжечь тело Юры, а не захоронить», — поделился Разин.
По мнению продюсера, кроме вдовы Шатунова Кудряшов провел Игоря Крутого, который из личных денег приобрел для экс-солиста «Ласкового мая» место на кладбище за три миллиона семьсот тысяч рублей. Ведь урну с прахом можно было поставить в стену, а не захоронить.
«Я считаю, что это просто афера, и Кудряшов скрывает свои следы преступления», — подытожил Разин в соцсети.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.