«Это правовые вопросы»: Кормухина высказалась после заведения уголовного дела на Галкина

По словам Кормухиной, в телеграм-каналах, на которые она подписана, о шоу-бизнесе вообще не произносят ни слова. «Если о культуре, то о культуре, а не о шоу-бизнесе. Я за шоу-бизнесом не слежу. Честно и откровенно говорю», — заявила Кормухина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.