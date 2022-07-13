«Это правовые вопросы»: Кормухина высказалась после заведения уголовного дела на Галкина

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro высказалась после известий о заведении уголовного дела на юмориста Максима Галкина.
«Это правовые вопросы. Честно говоря, я не следила за высказываниями Максима Галкина. Честно говорю. Нет времени и сил. Хватает едва проводить свою просветительскую деятельность в телеграм-канале относительно классической музыки. Все внимание там. И там у меня не обсуждается поведение Галкина. Не об этом говорят».
По словам Кормухиной, в телеграм-каналах, на которые она подписана, о шоу-бизнесе вообще не произносят ни слова. «Если о культуре, то о культуре, а не о шоу-бизнесе. Я за шоу-бизнесом не слежу. Честно и откровенно говорю», — заявила Кормухина.
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Напомним, что уголовное дело на Максима Галкина завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии.