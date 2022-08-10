«Это о брошенных людях, о брошенных душах»: о чем песня «Белые розы»

Композитор Сергей Кузнецов, который написал все основные хиты «Ласкового мая», на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, о чем песня «Белые розы».
«Мы снимали клип на песню «Белые розы» в кафе «Метелица» на Арбате. Мне, честно говоря, клип не понравился. Монтаж и съемки оставляли желать много лучшего. Эта песня не о цветах. Белые розы здесь не при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах».
Как рассказывал Кузнецов, в те годы клипы снимали достаточно просто. «С Юрой даже хореографы не работали. Я говорил ему во время съемок: «Двигайся, как хочешь», — отмечал Сергей Кузнецов.
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Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал хит «Белые розы». Композиция стала вмиг популярной. Она, по сути, визитная карточка группы «Ласковый май».