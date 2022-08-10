«Это о брошенных людях, о брошенных душах»: о чем песня «Белые розы»

Как рассказывал Кузнецов, в те годы клипы снимали достаточно просто. «С Юрой даже хореографы не работали. Я говорил ему во время съемок: «Двигайся, как хочешь», — отмечал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал хит «Белые розы». Композиция стала вмиг популярной. Она, по сути, визитная карточка группы «Ласковый май».