«Это о брошенных людях, о брошенных душах»: о чем песня «Белые розы»

Как отмечал Сергей Кузнецов, цветы здесь не при чем.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Композитор Сергей Кузнецов, который написал все основные хиты «Ласкового мая», на ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, о чем песня «Белые розы».

«Мы снимали клип на песню «Белые розы» в кафе «Метелица» на Арбате. Мне, честно говоря, клип не понравился. Монтаж и съемки оставляли желать много лучшего. Эта песня не о цветах. Белые розы здесь не при чем. Это о брошенных людях, о брошенных душах».

Как рассказывал Кузнецов, в те годы клипы снимали достаточно просто. «С Юрой даже хореографы не работали. Я говорил ему во время съемок: «Двигайся, как хочешь», — отмечал Сергей Кузнецов.

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Напомним, что именно Сергей Кузнецов написал хит «Белые розы». Композиция стала вмиг популярной. Она, по сути, визитная карточка группы «Ласковый май».

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