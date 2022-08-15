«Это не урок истории!»: Ибрагим-паша из «Великолепного века» высказался о ляпах в сериале

Сериал «Великолепный век» часто критикуют за многочисленные ляпы. Историки заявляют, что султан Сулейман, Хюррем, Махидевран, Ибрагим-паша и другие действительно существовали в Османской империи, однако жизнь там была совсем не такой, как показали киношники.