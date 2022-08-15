«Это не урок истории!»: Ибрагим-паша из «Великолепного века» высказался о ляпах в сериале

Сериал «Великолепный век» часто критикуют за многочисленные ляпы. Историки заявляют, что султан Сулейман, Хюррем, Махидевран, Ибрагим-паша и другие действительно существовали в Османской империи, однако жизнь там была совсем не такой, как показали киношники.
«Конечно, это не урок истории! — заявил актер Окан Ялабык, сыгравший Ибрагима-пашу в документальном фильме «Создание легенды». — Но люди, ничего не знающие об османах, сейчас проявили интерес к тому периоду. Думаю, это одна из лучших сторон нашего проекта».
А актер Селим Байрактар, сыгравший Сюмбюля-агу, признался, что его знакомые девушки просят его подарить им украшения со съемочной площадки.