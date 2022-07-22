«Это наше решение»: почему Шатунов не выкладывал в Сеть семейные фото с детьми

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году общался на своем Ютуб-канале с поклонниками и отвечал на их вопросы.
Фанатов интересовало, почему Юрий Шатунов с женой в какой-то момент перестали публиковать в соцсетях снимки с детьми.
«Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто. С женой приняли решение пока детям не исполнится 18 лет мы семейные фотографии в Интернет и куда бы то ни было выкладывать не будем. Это наше решение. Принимайте его таким, какое оно есть», - говорил музыкант.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.