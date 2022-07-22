«Это наше решение»: почему Шатунов не выкладывал в Сеть семейные фото с детьми

Как отмечал музыкант, они по этому поводу переговорили с супругой.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году общался на своем Ютуб-канале с поклонниками и отвечал на их вопросы.

Фанатов интересовало, почему Юрий Шатунов с женой в какой-то момент перестали публиковать в соцсетях снимки с детьми.

«Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто. С женой приняли решение пока детям не исполнится 18 лет мы семейные фотографии в Интернет и куда бы то ни было выкладывать не будем. Это наше решение. Принимайте его таким, какое оно есть», - говорил музыкант.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  