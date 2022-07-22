«Это наше решение»: почему Шатунов не выкладывал в Сеть семейные фото с детьми

Фанатов интересовало, почему Юрий Шатунов с женой в какой-то момент перестали публиковать в соцсетях снимки с детьми.

«Наши семейные фото в ближайшие годы не увидит никто. С женой приняли решение пока детям не исполнится 18 лет мы семейные фотографии в Интернет и куда бы то ни было выкладывать не будем. Это наше решение. Принимайте его таким, какое оно есть», - говорил музыкант.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.