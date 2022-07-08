«Это на меня произвело тяжелейшее впечатление»: Макаревич – об обряде обрезания у сына

Музыкант Андрей Макаревич в подкасте с актером Михаилом Шацем высказался об обряде обрезания у своего маленького сына Эйтана.

«Впервые я Эйтана увидел на обряде обрезания. И это произвело на меня впечатление. Это было первое обрезание, на котором я был», - заявил Михаил Шац.

«Это и на меня произвело тяжелейшее впечатление. Честно тебе скажу. Потому что это вообще такое. Меня уверяют, что это безболезненная операция, но я в это поверить не могу», - заметил Андрей Макаревич.

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Напомним, что сына Макаревичу подарила нынешняя жена журналистка Эйнат Кляйн. Пара живет в Израиле. Эйтан младше своего отца на 68 лет.

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