«Это моя медитация»: какую грязную работу по дому делает внук Пугачевой

Никита Пресняков не любит говорить о семье, но в шоу «Секрет на миллион» на НТВ молодой артист не смог уйти от ответа.

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У старшего внука Аллы Пугачевой поинтересовались — как они с супругой делят домашние обязанности. Как оказалось, в списке дел Никиты есть несколько пунктов. Их он выполняет со всей ответственностью и всегда качественно. Например, убирает грязную посуду.