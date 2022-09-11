«Это моя медитация»: какую грязную работу по дому делает внук Пугачевой

Никита Пресняков не любит говорить о семье, но в шоу «Секрет на миллион» на НТВ молодой артист не смог уйти от ответа.
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У старшего внука Аллы Пугачевой поинтересовались — как они с супругой делят домашние обязанности. Как оказалось, в списке дел Никиты есть несколько пунктов. Их он выполняет со всей ответственностью и всегда качественно. Например, убирает грязную посуду.
Пресняков-младший похвастался, что за годы натренировался так, что чуть ли не с закрытыми глазами может разложить посуду, а сам процесс стал для него своеобразной медитацией.
«Это моя новая медитация! Я научился до малейшей штучки раскладывать в посудомоечную машину. Еще мусор», — отметил музыкант.
Ранее Никита Пресняков рассказал об алкогольных пристрастиях.