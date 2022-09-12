«Это место для взрослых»: Филипп Киркоров собирается устраивать в пентхаусе вечеринки «в стиле Элтона Джона»

Как заметил поп-король, там будет фэшн-точка для маленьких развлекательных вечеринок «в стиле Элтона Джона». «Некому на меня жаловаться. Всевышний мне простит грехи», - заявил Киркоров.

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Напомним, что в новый пентхаус Киркоров намерен въехать к Новому году. Он ждет этого события с огромным нетерпением.