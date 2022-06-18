«Это государственный бандитизм»: Запашный призвал не забирать имущество у сбежавших звезд

Дрессировщик Аскольд Запашный в беседе с Teleprogramma.pro призвал не забирать личное имущество у сбежавших за рубеж звезд.
«Нужно определить с точки зрения правовой формы выражение «сбежали из России». Любое имущество в нормальных странах имеет принадлежность человеку, который его купил. Изъятие может происходить только при нарушении закона. По политическим соображениям изымать имущество никто не имеет право. Иначе это государственный бандитизм. Не надо терять лицо. Это словно такая детская месть. Пускай продают здесь. Или замораживают. Бог им судья, если у них другая точка зрения. Можно применять к ним санкции. Запрещать приезжать в государство. Не давать визы, но забирать имущество нельзя».
В то же время Запашный отметил, если из страны уходит крупная иностранная корпорация или производство, то меры должны быть приняты. «На них государство полагалось. Рассчитывало, как на партнеров. Здесь можно изымать активы, потому что они нарушили договоренности и баланс», - заметил Запашный.
Напомним, что в последнее время идут активные разговоры, что необходимо забрать замок у юмориста Максима Галкина, который уехал в Израиль. Однако многие считают, что этого делать нельзя.