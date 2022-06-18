«Это государственный бандитизм»: Запашный призвал не забирать имущество у сбежавших звезд

В то же время Запашный отметил, если из страны уходит крупная иностранная корпорация или производство, то меры должны быть приняты. «На них государство полагалось. Рассчитывало, как на партнеров. Здесь можно изымать активы, потому что они нарушили договоренности и баланс», - заметил Запашный.

Напомним, что в последнее время идут активные разговоры, что необходимо забрать замок у юмориста Максима Галкина, который уехал в Израиль. Однако многие считают, что этого делать нельзя.

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