«Это еще отопительный сезон не начался»: пожаловавшейся на жизнь в Латвии Хаматовой будет еще хуже

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова теперь живет в Латвии. Неподалеку от Риги, в элитном поселке у нее свой дом, в котором она поселилась вместе с детьми. Работа в театре приносит ей небольшой доход, и теперь звезда, которая в России была одной из самых высокооплачиваемых, едва сводит концы с концами.

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Хаматова на днях пожаловалась, что жизнь в Латвии – «это не то», к нему она привыкла. Над ней посмеялся журналист Михаил Шахназаров, который пристально следит за эмигранткой. И в своем микроблоге описал, что ждет ее в недалеком будущем.