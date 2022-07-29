«Это еще отопительный сезон не начался»: пожаловавшейся на жизнь в Латвии Хаматовой будет еще хуже

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова теперь живет в Латвии. Неподалеку от Риги, в элитном поселке у нее свой дом, в котором она поселилась вместе с детьми. Работа в театре приносит ей небольшой доход, и теперь звезда, которая в России была одной из самых высокооплачиваемых, едва сводит концы с концами.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Хаматова на днях пожаловалась, что жизнь в Латвии – «это не то», к нему она привыкла. Над ней посмеялся журналист Михаил Шахназаров, который пристально следит за эмигранткой. И в своем микроблоге описал, что ждет ее в недалеком будущем.
«Это еще отопительный сезон в Латвии не начался, первый снег не выпал и дороги не разбило до щебня и глины. Рига умеет преподнести себя осенью: придавить к земле тяжелым серым небом, взять за плечи и погрузить в болото депрессии, прошептать на ухо слова безнадеги и тоски. Так что, все еще впереди. Скоро огни Тверской и Кутузовского будут казаться воспоминаниями о жизни на другой планете», - написал журналист в своем микроблоге.