«Это борьба со мной»: YouTube удалил канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова

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Гоблин добавил, что за десять лет он наснимал пять тысяч роликов для YouTube и еще полтора года назад перенес их на видеоплатформы «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте», потому что уже тогда понимал, что произойдет дальше.

Его блог на западном видеохостинге имел более трех миллионов подписчиков. Заводить новый писатель не планирует.