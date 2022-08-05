«Это борьба со мной»: YouTube удалил канал блогера Дмитрия Гоблина Пучкова

YouTube удалил канал российского блогера, писателя и переводчика Дмитрия Гоблина Пучкова, известного своими авторскими переводами голливудских фильмов.
Видеохостинг прислал россиянину сообщение, что он якобы нарушил некие правила сайта. Какие конкретно — указано не было.
«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же, — прокомментировал Пучков питерскому порталу 78.ru. — Причина единственная — пророссийская позиция. Если я гражданин своей страны и к своей стране отношусь положительно, то в рамках американской демократии это недопустимо. Я свою страну должен ненавидеть и всячески ей гадить, а если я этим не занимаюсь, то на американских ресурсах мне не место».
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Гоблин добавил, что за десять лет он наснимал пять тысяч роликов для YouTube и еще полтора года назад перенес их на видеоплатформы «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте», потому что уже тогда понимал, что произойдет дальше.
Его блог на западном видеохостинге имел более трех миллионов подписчиков. Заводить новый писатель не планирует.