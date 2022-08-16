«Есть три театральных предложения»: Белый объяснил, почему не уйдет из профессии на чужбине

По словам Белого, он не говорит, что сосредоточится только на актерской деятельности. Он готов делать и еще что-то. При этом актер заметил, что будет смотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас, как он сказал, очень много различных разговоров вокруг его личности.

Напомним, что Анатолий Белый уехал вместе с семьей в Израиль. Актер после окончания сезона уволился из МХТ имени Чехова.