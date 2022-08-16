«Есть три театральных предложения»: Белый объяснил, почему не уйдет из профессии на чужбине

Актер Анатолий Белый в интервью западным СМИ заявил, что не собирается уходить из профессии после отъезда из России.
«На сегодня у меня в Израиле есть уже три театральных предложения. Я прислушиваюсь к себе и пытаюсь понять, что мне хочется делать дальше. У меня и к преподаванию душа лежит, я знаю, что могу и люблю это делать. Я давал мастер-классы в Москве, у меня в роду все педагоги. Может быть, потихоньку уже как-то и режиссура».
По словам Белого, он не говорит, что сосредоточится только на актерской деятельности. Он готов делать и еще что-то. При этом актер заметил, что будет смотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас, как он сказал, очень много различных разговоров вокруг его личности.
Напомним, что Анатолий Белый уехал вместе с семьей в Израиль. Актер после окончания сезона уволился из МХТ имени Чехова.