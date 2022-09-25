Есть не у каждой: работавший с Пугачевой стилист рассказал о продолговатом предмете, который певица всегда носила с собой

Стилисту Павлу Лагунову довелось работать с Аллой Пугачевой во время съемок в «Останкино». Примадонна запомнилась ему как человек вежливый, не капризный, но всем своим видом просящий обратить на себя внимание.

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В целом, отмечает Лагунов, работы с артисткой было немного. Облегчал ее, в том числе продолговатый волосатый предмет, который певица всегда носила с собой.