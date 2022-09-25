Есть не у каждой: работавший с Пугачевой стилист рассказал о продолговатом предмете, который певица всегда носила с собой

Стилисту Павлу Лагунову довелось работать с Аллой Пугачевой во время съемок в «Останкино». Примадонна запомнилась ему как человек вежливый, не капризный, но всем своим видом просящий обратить на себя внимание.
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В целом, отмечает Лагунов, работы с артисткой было немного. Облегчал ее, в том числе продолговатый волосатый предмет, который певица всегда носила с собой.
«У нее с собой всегда был шиньон в виде парика. Мне даже поправлять его не приходилось, так как он был уже готов. Нужно было только правильным образом на голову его прикрутить. Надо быть беспомощным совсем, чтобы этого не сделать. Алла была довольна», — поделился стилист в беседе с prozvezd.
Он добавил, что выбор Примадонны в пользу париков вполне оправдан. У артистки широкий лоб, и если бы она его не прятала под копной волос, то выглядела бы на порядок старше своих лет.