«Есть множество причин скрывать личную жизнь»: Нинидзе не смолчала на фоне слухов о разрыве с Виторганом

Поклонники Нино Нинидзе и Максима Виторгана с весны гадают на кофейной гуще, задаваясь вопросом, расстались возлюбленные или нет. В соцсетях артистов нет совместных фото, зато в блоге Нинидзе периодически появляются грустные сообщения.

Артисты до последнего игнорировали слухи, но на днях возлюбленную экс-мужа Собчак вдруг потянуло на откровения.

«С какого момента люди стали судить о человек по его ленте. Неужели это так въелось в здоровые умы?» — взбеленилась пассия Виторгана.

«Получается, если я выложу фотографию с Барашом, Ежиком или Нюшей, вы дружно присвоите мне новую удачную партию? Есть множество причин скрывать личную жизнь. Будь в ней все радужно или не очень — право лишь мое. И моя лента может качнуть вас в любую сторону, которую я захочу», — поставила точку Нинидзе.

Напомним, Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомились на дне рождения коллеги по сцене. Между артистами сразу вспыхнула взаимная симпатия.