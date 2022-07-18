«Есть доверие»: почему Шатунов никогда не ревновал красавицу-жену

Музыкант Юрий Шатунов в интервью «Комсомольской правде» в 2009 году перед фестивалем «Легенды ретро ФМ» говорил, что его отношения с женой Светланой строятся исключительно на доверии.
«Может мне и знакомо чувство ревности, но я не считаю это главным в жизни. Вы поймите простую вещь. Невозможно заставить человека жить с тобой. Любить тебя. Любить делать что-то для тебя. Все происходит естественно. Если человеку нравится. Если желает и хочет, то будет делать с душой и любовью».
Как отмечал певец, чувство ревности ему вообще давно не присуще. «Если ты будешь ревновать, то ничего хорошего не выйдет. На это времени нет. Есть доверие. Без доверия ничего не будет. Без доверия не будет хороших отношений вообще между мужчинами и женщинами», - говорил Юрий Шатунов.
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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.