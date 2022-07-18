«Есть доверие»: почему Шатунов никогда не ревновал красавицу-жену

Как отмечал певец, чувство ревности ему вообще давно не присуще. «Если ты будешь ревновать, то ничего хорошего не выйдет. На это времени нет. Есть доверие. Без доверия ничего не будет. Без доверия не будет хороших отношений вообще между мужчинами и женщинами», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.