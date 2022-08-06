«Если у девушки нет постоянного партнера, то исчезают правила приличия»: Борисова – о Бузовой и Волочковой

Как заметила Борисова, она недавно подписалась в соцсетях на Бузову. «Она несколько раз в день выкладывает видео с голой попой. Основной акцент у нее на пятую точку с утра до вечера. У меня сейчас развлечение. Читаю комментарии. Люди не дураки. Видят, что происходит. Эти комментарии поучительны. Ольге нужна помощь. Да еще и рядом с ней одни прихлебатели. Промедление может плохо закончиться», - заявила Борисова.

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Ранее Ольга Бузова шокировала на одном из фестивалей общественность. Она заявила, что любит большие пенисы. Это случилось при большом скоплении народа. В том числе и несовершеннолетних.