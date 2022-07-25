«Если Пугачева «шифоньер», то Галкин – козел»: Май Абрикосов поставил под сомнение наличие чувства юмора у мужа Примадонны

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, взявший во времена участия в проекте псевдоним Май Абрикосов, высказал свое отношение к шуткам телеведущего и пародиста Максима Галкина.

Сделал он это после того, как Максим Галкин пообщался в Сети со своими подписчиками. В частности, в комментариях Максим Галкин сравнил свою жену Аллу Пугачеву с шифоньером, что особенно не понравилось Маю Абрикосову.

Он причисляет себя к поклонникам таланта Аллы Борисовны, и подобные фразы зацепили его.