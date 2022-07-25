«Если Пугачева «шифоньер», то Галкин – козел»: Май Абрикосов поставил под сомнение наличие чувства юмора у мужа Примадонны

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, взявший во времена участия в проекте псевдоним Май Абрикосов, высказал свое отношение к шуткам телеведущего и пародиста Максима Галкина.
Сделал он это после того, как Максим Галкин пообщался в Сети со своими подписчиками. В частности, в комментариях Максим Галкин сравнил свою жену Аллу Пугачеву с шифоньером, что особенно не понравилось Маю Абрикосову.
Он причисляет себя к поклонникам таланта Аллы Борисовны, и подобные фразы зацепили его.
«Я считаю, что самый блестящий юмор в Максиме от Аллы Борисовны. Рядом с ней он научился тонко шутить. Но бывают периоды, когда Галкин откатывается на свою допугачевскую версию «юмориста на любителя». Как по мне, в нынешнем Максиме Галкине нет свежего воздуха, а одна хитрожопость. Аплодировать ему не за что. Про шифоньер — вообще запредельная пошлость. Как бы он ни «метил» свою территорию, Алла останется эпохой, Максим же — временным явлением. Если Пугачева шифоньер — то Галкин - козел (спортивный снаряд)», — высказался Май Абрикосов.
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