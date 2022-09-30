«А если папа увидит?»: дочь Урганта ошарашила постельным фотокадром с «вишенками»

Иван Ургант дочь своей жены Натальи Кикнадзе, Эрику, воспитывал как свою. Ведущий никогда не называл ее падчерицей и не делал различий с единокровными наследницами.
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Но сейчас Ивану может быть стыдно за старшую дочку, которая с лихвой глотнула американского свободного воздуха. Напомним, Эрика давно живет в Нью-Йорке, занимаясь искусством фотографии.
Эрика Кикнадзе после серии откровенных фото в настоящий момент превзошла саму себя. Дочь Ивана Урганта ошарашила кадром в сорочке с мужчиной, где на белье откровенно топорщатся ее «вишенки».
«А если папа увидит?», «Совсем уже», «Позорище какое», — написали люди в комментариях.
Кадр со страницы Эрики Кикнадзе. Фото: соцсети