«Эскортница?»: Лобода попыталась устроить в самолете скандал

Украинская певица Светлана Лобода от скромности не помрет. В интервью блогеру так называемая знаменитость заявила, что когда-то являлась звездой номер один в России.

Безусловно, это возмутило наших артистов. Актер Станислав Садальский, к примеру, вспомнил, как однажды повстречался с Лободой в самолете. И вела она себя там похабно.