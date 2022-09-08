«Эскортница?»: Лобода попыталась устроить в самолете скандал

Украинская певица Светлана Лобода от скромности не помрет. В интервью блогеру так называемая знаменитость заявила, что когда-то являлась звездой номер один в России.
Безусловно, это возмутило наших артистов. Актер Станислав Садальский, к примеру, вспомнил, как однажды повстречался с Лободой в самолете. И вела она себя там похабно.
«Мы летели с Татьяной Васильевой на гастроли в какой-то город, в центр России. Впереди нас сидела какая-то губастая женщина, и в какой-то момент она попросила стюардессу выключить мотор, потому что его шум мешал ей спать.
Я тогда спросил – кто эта дама? А мне ответили: наверное, из обслуги губернатора, из эскорта. Это была Лобода. Я тогда написал текст об этом случае, опубликовал, но ее дирекция попросила меня его убрать, и я убрал», - заявил артист в разговоре с Teleprogramma.pro.