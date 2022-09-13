«Ему сегодня можно все»: Лоза – о спевшем про сгоревшую Москву Шнурове

Сергей Шнуров на Дне рождения Москвы дал большой концерт в «Лужниках». Экс-лидер группировки «Ленинград» спел про сгоревшую Москву, назвав это «прекрасным сном». И многие взъелись на музыканта за эти строчки, хотя написаны они были давно.

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Певец Юрий Лоза поразмышлял на тему, как такое стало возможно сегодня, и нужно ли Шнурова как-то наказать.

«За 10 лет существования данного опуса никто из москвичей не предъявил к Шнурову никаких претензий, значит, ему сегодня можно все. Но, по-моему, следует спросить московских организаторов – с какой стати они на 875-летие Москвы приглашают человека, люто ненавидящего столицу и открыто в этом признающегося со сцены Лужников, да еще и платят ему серьезные деньги из городского бюджета», - написал Лоза в Telegram

Музыкант считает, что правильнее было бы наказать как раз организаторов концерта Шнурова, мол, вот это было бы весьма неплохо.