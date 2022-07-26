Эмин Агаларов вышел в свет с женой Аленой Гавриловой впервые после воссоединения

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов и его жена, модель Алена Гаврилова впервые за долго время вышли в свет.

Произошло это после того, как Эмин Агаларов официально подтвердил, что воссоединился с женой.

Парочку видели вместе в этот вторник, 26 июля, вечером в одном из столичных ресторанов на шумной вечеринке. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова все время держались вместе и выглядели счастливыми.

Стоит отметить, что впервые о воссоединении с Аленой Гавриловой Эмин Агаларов сообщил на днях во время интервью Надежде Стрелец.

Он уточнил, что произошло это событие больше года назад. Между тем, по словам Эмина Агаларова, его отец Араз Агаларов до сих пор не принял Алену и не общается с ней.