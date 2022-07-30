«Он его ненавидит! Терпеть не может!»: как на самом деле относится Разин к Шатунову

Бесконечные судебные разбирательства — вот, что запомнили главным образом россияне о взаимоотношениях Юрия Шатунова и Андрея Разина.
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Однако сразу же после трагедии продюсер стал говорить, что на самом деле очень тепло относился к музыканту, а в суд, дескать, обратился даже не он, а певец со своим директором Аркадием Кудряшовым.
Кудряшов же это категорически опроверг. По его словам, Разин всегда завидовал Шатунову и пытался вставить ему палки в колеса.
«Всю жизнь с его стороны – шантаж, шантаж. Мы его терпели, не скандалили. А потом он заявил: «Я вам категорически запрещаю петь песни. Вы теперь мне должны деньги за них платить!». И за два дня мы узнаем, что он втихаря суд хотел провести… Тут уже мы нашли адвоката. Все судебные разборки Разин устроил. Он говорит, что любит Юру! Да он его ненавидит! Терпеть не может!» - рассказал директор Шатунова.
Он до сих пор называет музыканта в настоящем времени, не может смириться с его кончиной.
Источник: prozvezd.info.