«Он его ненавидит! Терпеть не может!»: как на самом деле относится Разин к Шатунову

Бесконечные судебные разбирательства — вот, что запомнили главным образом россияне о взаимоотношениях Юрия Шатунова и Андрея Разина.

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Однако сразу же после трагедии продюсер стал говорить, что на самом деле очень тепло относился к музыканту, а в суд, дескать, обратился даже не он, а певец со своим директором Аркадием Кудряшовым.

Кудряшов же это категорически опроверг. По его словам, Разин всегда завидовал Шатунову и пытался вставить ему палки в колеса.