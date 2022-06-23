«Его кто-то крышует»: Шахназаров - о благополучной карьере Лазарева

Журналист Михаил Шахназаров не увидел противоречия в том, что Сергей Лазарев продолжает сегодня выступать и появляться на телевидении, хотя многие поклонники были против него в последнее время. По мнению публициста, певец имеет такие привилегии благодаря тщательно скрываемой им личной жизни.

«Ну Сережа – он сладкий. Его, видимо, кто-то так крышует мощно, у него такая любовь, наверное, с кем-то!» - убежден Шахназаров.

Ранее в этом же выпуске «Полного абзаца» журналист припомнил сказанное Маргаритой Симоньян о Максиме Галкине, разоблачившей его ориентацию. Публицист поддержал коллегу, поскольку уверен, что настало время говорить правду.