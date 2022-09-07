«Ее карьера в России закончена»: Соседов — о будущем Лободы

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что певице Светлане Лободе обманчиво кажется, что она пуп земли.
«Это такая провинциальность глухая. Феномен скоробогатых людей в девяностые годы. Они были нищие и вдруг разбогатели. Малиновые пиджаки вот все эти. Они стали чувствовать себя хозяевами жизни. Это поведение недалеких, необразованных, плохо воспитанных людей. Все это можно отнести к Лободе, поэтому так она себя и ведет».
По словам Соседова, Лобода больше никогда не будет собирать полных залов. «Никто не будет этой певичке прощать такое хамское поведение к своим зрителям. Мне ее не жаль. У нас в стране много куда более достойных людей. Сотни тысяч, которые достойны лучшей жизни. Просто Лободе повезло. Попала в нужное время в нужное место», — сказал Соседов.
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Ранее Светлана Лобода нескромно заявила: «Я потеряла очень многое. Была номером один среди артистов в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там. Тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью».