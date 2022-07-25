«Едим все свое»: Максим Галкин похвастался огурцами и кабачками, выращенными на огороде в Юрмале

Когда Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой жил в замке в подмосковной деревне Грязь, он регулярно показывал в микроблоге, что его семейство выращивало на огороде.

Оказывается, самые обычные овощи и зелень Максим Галкин и Алла Пугачева выращивают и на приусадебном участке в Юрмале.

Телеведущий устроил экскурсию по огороду, показав поклонникам, что растет в теплице и за ее пределами.

Создалось ощущение, что Максим Галкин гордится помидорами, огурцами и кабачками с собственных грядок.