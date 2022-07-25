«Едим все свое»: Максим Галкин похвастался огурцами и кабачками, выращенными на огороде в Юрмале

Когда Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой жил в замке в подмосковной деревне Грязь, он регулярно показывал в микроблоге, что его семейство выращивало на огороде.
Оказывается, самые обычные овощи и зелень Максим Галкин и Алла Пугачева выращивают и на приусадебном участке в Юрмале.
Телеведущий устроил экскурсию по огороду, показав поклонникам, что растет в теплице и за ее пределами.
Создалось ощущение, что Максим Галкин гордится помидорами, огурцами и кабачками с собственных грядок.
«У нас, кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое. Посмотрите — огурцы вот такие, потрясающие помидоры — вот они. Здесь у нас цветут сейчас кабачки. Красота невероятная. Смотрите, кабачище здоровый какой. Прямо захотелось даже сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо. Кстати!» — прокомментировал Максим Галкин.
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Напомним, совсем скоро Максим Галкин покинет Юрмалу и отправится на гастроли по городам Прибалтики, Турции, Чехии. Ждут юмориста в Австралии, Грузии и Америке.