«Джигарханян учил быть циничной»: Цымбалюк-Романовская — о пиар-романе с Шаляпиным

Как заметила Цымбалюк-Романовская, на тот момент «ее мочили и незаконно обвиняли в краже имущества Джигарханяна».

«Это продолжалось долго. Меня запугивали. Заводили уголовные дела по жестким статьям. Они меня очень тогда утомили. Разыграть пиар-роман была идея Прохора. Он предложил пойти в этот проект, потому что ко мне нельзя было привязать обвинения.

Прохор выкладывал красивые картинки с нами в соцсети. Я об этом пиар-романе не жалею. Уверена, что поступила правильно. Никто не скрывает, что мне нужны были деньги. Мы хорошо зарабатывали. Не было, конечно, никаких отношений.

А потом история себя исчерпала. Мне для смены имиджа и для закрытия рта сумасшедших людей была необходима эта история. Я сделала такой ход, и он сработал», — заявила Цымбалюк-Романовская.

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Напомним, что недавно видеоблогер Алена Жигалова напомнила о пиар-романе Шаляпина и Цымбалюк-Романовской в своей программе о звездах.

«К Алене я хорошо отношусь и с благодарностью. У нее хорошая репутация среди уважаемых в шоу-бизнесе людей. Она жестко задает вопросы, не жалеет собеседника. Она не перебивает и не спорит. При этом мы были совершенно незнакомы до интервью, которое состоялось полтора года назад. У меня несколько журналистов, которых я уважаю: Кира Прошутинская и Алена Жигалова. Я ей всегда буду об этом говорить», — добавила бывшая жена Армена Джигарханяна.