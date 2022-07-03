Двухэтажный особняк из восьми комнат: где живут и сколько платят за дом в Юрмале Пугачева и Галкин

Накануне стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с Гарри и Лизой сменили локацию.

Теперь звездное семейство находится не в Израиле, а в Латвии. Галкин и Пугачева сменили душную Кесарию на более комфортную по погоде Юрмалу.

Интересно, что и на Рижском взморье, как и в Израиле, у звездной пары нет своей недвижимости.

Уже много лет приезжая в Юрмалу, Пугачева и Галкин арендуют роскошную виллу «Марта», которая находится на второй линии. Расположен особняк по соседству с домом Лаймы Вайкуле, которая дружна с Пугачевой и Галкиным.

Помимо особняка на территории есть гостевые домики, крытые теннисный корт и бассейн, а точнее, целый СПА-копмплекс и даже свой концертный зал.

Сама вилла состоит из восьми комнат и принадлежит банкиру Виктору Красовицкому. Пугачева и Галкин ее арендуют круглый год, за что платят, по некоторым данным, 100 тысяч евро в месяц - порядка шести миллионов рублей.

