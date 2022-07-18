«Дважды на самолете мы падали»: Разин и Шатунов могли погибнуть в авиакатастрофе

Как рассказывал Разин, один раз его чуть не расстреляли. По его словам, руководство СССР не могло смириться с огромными гонорарами продюсера и обвинило его в хищениях в особо крупных размерах.

«К вам претензий не будет, но дело будет идти. Вот в таких условиях я работал до развала СССР. Ходил под санкциями расстрельной статьи», - заметил Разин.

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Напомним, что главный солист коллектива Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.