Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию о пошлости Comedy Club

По словам телеведущей, в данной программе бывают, как хорошие, так и плохие номера.
Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая. Фото: Global Look Press

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro ответила иеромонаху Фотию, который ранее говорил, что самой пошлой на современном телевидении является программа Comedy Club.

«Я отношусь к этому очень просто. Бывают в этой программе очень интересные и смешные номера. Бывают неинтересные и несмешные. Я не так часто смотрю эту программу. Есть хорошие там ребята, юмористы. Но есть и много пошлости. Если бы почистить эту программу, наверное, она была бы неплохая».

Как заметила Дубовицкая, у Comedy Club сейчас очень много поклонников. «Зрителей это все устраивает», - заметила телеведущая.

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Напомним, что Comedy Club не выходит на телевидении уже более полугода. Когда будут сниматься новые выпуски – неизвестно.

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