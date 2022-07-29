Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию о пошлости Comedy Club

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro ответила иеромонаху Фотию, который ранее говорил, что самой пошлой на современном телевидении является программа Comedy Club.
«Я отношусь к этому очень просто. Бывают в этой программе очень интересные и смешные номера. Бывают неинтересные и несмешные. Я не так часто смотрю эту программу. Есть хорошие там ребята, юмористы. Но есть и много пошлости. Если бы почистить эту программу, наверное, она была бы неплохая».
Как заметила Дубовицкая, у Comedy Club сейчас очень много поклонников. «Зрителей это все устраивает», - заметила телеведущая.
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Напомним, что Comedy Club не выходит на телевидении уже более полугода. Когда будут сниматься новые выпуски – неизвестно.