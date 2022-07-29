Дубовицкая ответила иеромонаху Фотию о пошлости Comedy Club

Как заметила Дубовицкая, у Comedy Club сейчас очень много поклонников. «Зрителей это все устраивает», - заметила телеведущая.

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Напомним, что Comedy Club не выходит на телевидении уже более полугода. Когда будут сниматься новые выпуски – неизвестно.